THY, Pegasus ve SunExpress'dan dayanışma örneği! Uçuşlar ücretsiz yapılacak

THY'den yapılan açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarını sürdürüldüğü belirtti.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz."

Rezervasyon için THY'nin 0850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinin aranması gerektiği belirtildi.

Deprem için seferberlik! PTT bireysel yardımları ücretsiz ulaştıracak

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesinde yer alan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanları çıkışlı tüm yurt içi direkt uçuşların 12 Şubat'a kadar ücretsiz yapılacağını duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamada, deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla AFAD ve yetkili makamların yardım ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması, depremden etkilenen vatandaşların tahliyesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bölgedeki 8 ilden yapılacak uçuşların ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illeri ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı, planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır."

SUNEXPRESS, BİLET FİYATLARINI 100 TL'YE SABİTLEDİ



SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitledi.

Şirket açıklamasına göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak amacıyla resmi kurumlarla koordineli olarak dün 9 uçuş gerçekleştirdi ve bugün de özel uçuşlara devam ediyor.

Şirket, ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla ücretsiz yurt içi kargo hizmeti vermeyi sürdürüyor.

SunExpress deprem bölgesindeki illere yaptığı uçuşlarda bilet fiyatlarını da sabitledi. SunExpress, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı tüm yurt içi uçuşlarını 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL olarak sabitledi.

- BİLET DEĞİŞİKLİĞİ VE İPTAL HAKKI GENİŞLETİLDİ



SunExpress, 21 Şubat'a kadar olan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Malatya, Mardin, Kars, Kayseri, Samsun, Trabzon ve Van kalkışlı/varışlı tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda ücretsiz bilet değişikliği ve iptal hakkı sunuyor.

Bilet değişikliği işlemleri, "www.sunexpress.com" web sitesinden veya mobil uygulamada yer alan "Rezervasyonlarım" adımından yapılabiliyor. Bilet iade işlemleri ise biletin satın alındığı satış kanalı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SunExpress, ayrıca, deprem bölgesine yaptığı uçuşlardaki yolcularına bilet tarifelerinde geçerli bagaj haklarının yanı sıra ek bagaj hakkı sağlıyor. Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya ve Mardin kalkış ve varışlı iç ve dış hat uçuşları için 21 Şubat'a kadar geçerli olmak üzere bilet tarifesinde sağlanan bagaj hakkına ilaveten ek 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunuyor.