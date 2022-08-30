THY pilotundan anlamlı anons...

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY ve İGA, Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde dev bir kutlamaya imza attı. İstanbul Havalimanı'ndaki tüm birim ve iştiraklerin araçları ile katıldığı operasyonda 3 uçak ve 108 araçla zemine devasa boyutta "100" yazıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleden ilhamla birlik duygusu içerisinde hareket eden havacılık sektörü paydaşlarının yer aldığı operasyon, 30 Ağustos'un 100. yılına özel olarak film haline getirildi.

- THY PİLOTUNDAN ANLAMLI ANONS

Tüyleri diken diken eden operasyonda görev alan THY uçağının kaptan pilotu, "Türk Hava Yollarına, İGA İstanbul Havalimanı'na ve bu tarihi görevde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu unutulmaz zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz." şeklinde anonsla asrın zaferini kutladı.

THY ile İGA İstanbul Havalimanı'nın yanı sıra TGS Yer Hizmetleri AŞ, Turkish DO&CO İkram Hizmetleri, Turkish Cargo,TFS Akaryakıt Hizmetleri AŞ ile Türk Hava Yolları Teknik AŞ desteğiyle oluşturulan 100 sayısı, birlik ve beraberlik mesajını her yerden görünür kıldı.