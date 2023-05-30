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''THY satılıyor'' iddialarına yalanlama

'Türk Hava Yolları (THY) satılıyor' iddiasının ardından THY ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalarda söz konusu iddianın asılsız olduğu belirtildi.

30 Mayıs 2023 Salı 22:23 - Güncelleme:
''THY satılıyor'' iddialarına yalanlama
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Seçime günler kala 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Mayıs hezimeti sonrası gerçek dışı iddialarda bulundu. Özdağ, BOTAŞ, THY ve Devlet Demiryolları'nın satılmaya hazırlandığı öne sürdü. Özdağ'ın iddialarına peş peşe yalanlama geldi.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada, "Herhalde 10'uncu kez aynı açıklamayı yapıyoruzdur. Markamız hakkında farklı zamanlarda ortaya atılan ve yeniden gündeme gelen 'Türk Hava Yolları satılıyor' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bahse konu olan iddiların doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada "'BOTAŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Demiryolları satılacak' iddiası doğru değildir. Bahse konu kuruluşların herhangi bir ülke veya şirkete satışı söz konusu değildir." denildi.

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