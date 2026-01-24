İSTANBUL 12°C / 8°C
Güncel

THY seferlerine hava muhalefeti engeli

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25-26 Ocak'ta, New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

24 Ocak 2026 Cumartesi 17:50
THY seferlerine hava muhalefeti engeli
Türk Hava Yolları, Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, "Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linki üzerinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.

  • türk hava yolları
  • amerika
  • sefer
  • iptal

