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THY tahtını korudu! Yaklaşık 2 milyar dolarla zirvede

Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle geçmiş 5 yılda olduğu gibi bu yıl da 'Türkiye'nin en değerli markaları' listesinde zirvede yer aldı.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
THY tahtını korudu! Yaklaşık 2 milyar dolarla zirvede
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2024 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrasında 100'den 125 markaya çıkarıldı.

Bu kapsamda, 1 milyar 985 milyon dolarlık marka değeriyle THY, Türkiye'nin en değerli markası olmayı sürdürdü. THY, 5 yıldır zirvedeki yerini korurken ikinci sırada 1 milyar 265 milyon dolarla Arçelik, üçüncü sırada 917 milyon dolarla Vestel yer aldı.

İş Bankası, geçen yıla kıyasla 1 sıra yükselerek 859 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sıraya çıktı. Garanti BBVA 831 milyon dolarla 5'inci, Ford Otosan 816 milyon dolarla 6'ncı, Ziraat Bankası 665 milyon dolarla 7'nci, Yapı Kredi 596 milyon dolarla 8'inci, LC Waikiki 542 milyon dolarla 9'uncu, Akbank 532 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

- TOGG LİSTEYE 20'NCİ SIRADAN GİRİŞ YAPTI

Listeye bu yıl 25 yeni marka dahil oldu. Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg 20'inci sıradan giriş yaptı. Togg'un marka değeri 182 milyon dolar olarak hesaplandı.

Kuveyt Türk, Sunexpress, Koroplast, Dagi, Papara, Setur, Kale Seramik, Yeni Rakı, Acıbadem Sağlık, Söke Un, Dardanel, Nef, Anel Elektrik, File, Marshall Boya, Ray Sigorta, Reysaş, Alarko Carrier, Derimod, Adel, Penguen Gıda, Çelebi Hava, Betek Boya, ve Silverline listeye giren diğer markalar oldu.

- "EN DEĞERLİ 125 MARKANIN TOPLAM DEĞERİ 14,7 MİLYAR DOLAR"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

En değerli 125 markanın toplam değerinin 14,7 milyar dolar olduğunu belirten İlgüner, bunun bir önceki 100 marka değerinin altında olduğunu söyledi. Türk lirasının yeniden değer kazanmasıyla söz konusu seviyelerin özlenen bir seyre kavuşmasını beklediklerini ifade eden İlgüner, markaların kendilerinin değer kazancının da bu seyre katkı sunacağını belirtti.

İlgüner, cari açık üzerinde olumlu etkisi olması gereken değerli markalar için 20'nci yılına giren ve 384 markanın dahil olduğu "Turquality" çabalarının henüz yeterli olmadığını dile getirerek, kazandıran ihracat için, özel ve kamu tüm tarafların eşgüdümlü hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Muhterem İlgüner, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Türkiye Marka Ofisi tarafından başlatılan "Türkiye" markası girişiminin bu amaçla bütünleşik strateji ve politikalar üretme sürecini etkin kılacağını sözlerine ekledi.

Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türkiye'nin en değerli ilk 20 markası ve 2024 yılı marka değerleri (milyon dolar) şöyle:

2024 sıra2023 sıraMarkaİş Kolu2024 marka değeri
11Türk Hava YollarıHava Yolu1.985
22ArçelikDayanıklı Tüketim1.265
33VestelDayanıklı Tüketim917
45İş BankasıBanka859
54Garanti BBVABanka831
68Ford OtosanOtomotiv816
77Ziraat BankasıBanka665
811Yapı KrediBanka596
912LC WaikikiHazır Giyim542
1010AkbankBanka532
119TurkcellTelekomünikasyon314
1219VakıfbankBanka290
1317HalkbankBanka281
1420Anadolu EfesAlkollü İçecek277
1516ÜlkerGıda242
166BimPerakende235
1714Petrol OfisiAkaryakıt221
1813MigrosPerakende195
1925ŞişecamKimya186
20YeniTOGGOtomotiv182

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