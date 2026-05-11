THY uçağındaki yolcular iniş takımlarında görülen duman nedeniyle tahliye edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Katmandu seferini gerçekleştiren uçağında, iniş sonrası meydana gelen teknik arıza nedeniyle yolcular tedbir amaçlı tahliye edildi.

İNİŞ TAKIMLARINDA DUMAN GÖRÜLDÜ

İstanbul'dan havalanan TK 726 sefer sayılı, TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçak, Katmandu Havalimanı'na normal inişini gerçekleştirdi. Ancak taksi yolunda ilerlediği sırada uçağın iniş takımlarında duman fark edildi. Kule ekiplerinin uyarısı ve talimatları doğrultusunda, protokoller gereği uçağın acil çıkış botları (slide) açılarak yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesi sağlandı.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

THY kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tahliye süreci sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Teknik ekiplerin uçak üzerindeki ilk incelemelerinde, dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı tespit edildi.

DÖNÜŞ SEFERİ İÇİN İLAVE UÇAK

Arıza yapan uçağın bakıma alınması nedeniyle, Katmandu'dan yapılacak dönüş uçuşu için THY tarafından ilave bir sefer planlandığı bildirildi. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.