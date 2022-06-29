THY ve Air Serbia duyurdu! İş birliği güçlenecek

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 78. IATA Yıllık Genel Kurulunda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile Air Serbia Üst Yöneticisi (CEO) Jiri Marek arasında resmi "mutabakat bildirisi" imzalandı.

İmzalanan bildiriyle iki şirket ticari iş birliklerini geliştirdiklerini duyurdu.

Bu kapsamda THY ve Air Serbia, iki şirketin Türkiye ile Sırbistan arasında daha rekabetçi ve uygun fiyatlı uçuşlar sunacak iş ortaklığına zemin hazırlayarak, mevcuttaki hizmetlerin kalitesini iyileştirmek, misafirlere sunulan teklif ve avantajları genişletmek için daha derin ticari iş birliğinin yollarını araştıracak.

İş birliğinin genişletilmesiyle temmuzdan itibaren Air Serbia, Belgrad-İstanbul hattında ek uçuşlar başlatarak haftada 10 sefere çıkacak. THY ise bu güzergaha haftada 2 kez geniş gövde uçak tahsis edecek.

Mutabakat bildirisi (MoU) kapsamında iki şirket kod paylaşım anlaşması, kargo taşımacılığı ve "Sık Uçan Yolcu Programı (FFP)" alanlarında ortak çalışmaları geliştirmek üzere görüşmelerde bulunacak, uçuş ağlarındaki yolcu dinlenme salonlarının olası ortak kullanımıyla ilgili iş birliği alternatiflerini geliştirecek.

- "İKİLİ İLİŞKİLERİN ARTIRILMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugünkü küresel ağ düşünüldüğünde havacılık sektöründe ortaklık gelişiminin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirtti.

Özellikle pandemi sonrası ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin artırılması ve ağlar üzerinden iş birliği operasyonlarının geliştirilmesinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Ekşi, şunları belirtti:



"Bu opsiyonları araştırmak ve mevcut ortaklığımızı geliştirmek adına Air Serbua ile mutabakat imzalamış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Mevkidaşım Jiri Marek ve ekibine, havayollarımız, ülkelerimiz ve toplumlarımız arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sunmasından ve ortak çalışmalarımızda sergiledikleri daimi destekten ötürü teşekkür ediyoruz."

Air Serbia Üst Yöneticisi (CEO) Jiri Marek de THY ile aralarındaki iş ilişkilerini güçlendirmekten mutluluk duyduklarını kaydederek, "Air Serbia ve THY'nin Sırbistan ve Türkiye arasındaki uçuşlarda, bu ortak girişim üzerinden yolculara daha iyi bağlantı sunmak adına verimli ve karşılıklı fayda sağlayan yeni ticari fırsatlar aramaya devam edeceklerini duyurmaktan son derece memnunuz. Bu sayede, her iki ülke yolcularının yararına hizmet ederek, iki devlet arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

- İKİ ŞİRKET BİRDEN FAZLA KOD PAYLAŞIM ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

Air Serbia ve THY bu zamana kadar, uçuş ağları içindeki varış noktalarına birden fazla kod paylaşım anlaşması imzalamış ve geliştirmişti.

Ortak uçuşlar, Türkiye'nin en büyük şehri ve bölgenin önemli bir hava trafik merkezi İstanbul'dan Belgrad ve ötesine seyahat eden yolcuların yanı sıra Sırbistan'ın başkentinden İstanbul'a ve diğer bölgelere seyahat eden misafirler için de hızlı ve pratik bağlantılar sunuyor.

Air Serbia buna ek olarak, THY markası AnadoluJet'in, Ankara-Belgrad arasındaki uçuşlarına JU kodunu ekledi. Bununla birlikte THY de Niş-İstanbul ve Kraljevo-İstanbul arasındaki Air Serbia uçuşlarına TK kodunu ekleyerek, söz konusu uçuşlardaki misafirlerine THY'nin global ağına erişim imkanı sağladı.