İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2025 Pazartesi / 27 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6402
  • EURO
    45,9663
  • ALTIN
    4307.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY ve AJet seferleri durdurdu... Bölgede gerilim tırmanıyor
Güncel

THY ve AJet seferleri durdurdu... Bölgede gerilim tırmanıyor

Türk Hava Yolları (THY), bugün yapılması planlanan Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

AA23 Haziran 2025 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
THY ve AJet seferleri durdurdu... Bölgede gerilim tırmanıyor
ABONE OL

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Yolcularımız, 23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz." ifadelerini kullandı.

İRAN, KATAR VE IRAK'TAKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRI BAŞLATTI

İran'ın, Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi.

İran devlet televizyonu IRIB'de, "Fetih Müjdesi" ismi verilen saldırının, Katar'daki ABD üssü El-Udeyd'e yönelik olduğu aktarıldı.

İran haber ajansı IRNA ise Irak'taki bir ABD üssüne de füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail basını da İran'ın başlattığı saldırının 4 farklı Körfez ülkesindeki ABD üslerine yönelik olduğunu öne sürdü.

ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyinin kararı ve Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'nın komutasıyla, Devrim Muhafızları Ordusu "Beşaretu'l-Feth" (Fetih Müjdesi) operasyonu kapsamında, Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne güçlü ve yıkıcı bir füze saldırısı düzenledi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısının uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğu yinelendi.

Öte yandan İran devlet televizyonu, El-Udeyd Üssü'ne 3 füzenin düştüğünü iddia etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.