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THY: Yolcu kara listeye alındı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Londra seferini yapan uçakta bir yolcu, kendisinin 10 bin TL'ye, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını söyleyerek bağırmaya başladı. Kabin memurlarına hakaret ve küfür eden, kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere de 'Benim 10 tane fabrikam var' diyerek kendisine dokunamayacağını söyleyen yolcu uçaktan indirildi. Konu hakkında açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 'Yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir.' ifadelerini kullandı.

IHA15 Eylül 2024 Pazar 22:23 - Güncelleme:
THY: Yolcu kara listeye alındı
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THY uçağı, İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmek üzere yolcu alımına başladı. Uçağa binen B.G. isimli yolcu, kendisinin 10 bin TL'ye, yanındaki yolcunun ise 4 bin TL'ye bilet aldığını iddia ederek bağırmaya başladı. Diğer yolcu ile yan yana oturmayacağını söyleyen B.G., kabin memurlarına hakaret ve küfür etti. İhbar üzerine uçağa gelen polis memurları yolcuyu sakinleştirmeye çalıştı. "Benim 10 tane fabrikam var" diyen şahıs, polislere kendisine dokunamayacaklarını söyledi. Yolcu daha sonra uçaktan indirildi. Uçaktan inen şahıs çevreye rahatsızlık vermeye devam edince para cezası uygulandı. Anksiyete bozukluğu olduğu öğrenilen şahıs, polis ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

KURAL DIŞI YOLCU LİSTESİNE ALINDI

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, dün icra edilen İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcu hakkında hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, "14.09.2024 tarihli TK1983 İstanbul-Londra seferinde kabin ekibi ve yolcularımıza karşı agresif tavırlar sergileyen ve sözlü hakarette bulunan yolcu uçaktan polis eşliğinde indirilmiştir. Uçağımıza maddi zarar veren B.G. isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir." ifadelerini kullandı.

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