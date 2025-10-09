İSTANBUL 17°C / 13°C
9 Ekim 2025 Perşembe
Güncel

THY'de kritik hat: Süleymaniye seferleri yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Süleymaniye kentine seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu. Haftanın yedi günü gerçekleştirilecek uçuşlarla Türkiye-Irak bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

9 Ekim 2025 Perşembe 20:40
THY'de kritik hat: Süleymaniye seferleri yeniden başlıyor
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olarak, dünyanın dört bir yanında Türkiye'yi gökyüzünde gururla temsil etmeye devam ettiklerini belirtti.

Şirketin, Süleymaniye uçuşlarını yeniden başlatacağını kaydeden Üstün, "Bu vizyon doğrultusunda, Süleymaniye hattımızı yakında yeniden gökyüzüyle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftanın yedi günü düzenli olarak icra edilecek Süleymaniye seferlerimizle Irak ile Türkiye arasındaki ticari, kültürel ve turistik bağların daha da güçlenmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Misafirlerimizi, Türk misafirperverliğini gökyüzünde en yüksek standartlarla deneyimlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

