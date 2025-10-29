İSTANBUL 19°C / 8°C
Güncel

THY'den 29 Ekim'e özel kampanya

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası başlattı.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
THY'den 29 Ekim'e özel kampanya
Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 1029 liradan başlayan yurt içi indirimli biletleri satışa sundu.

THY'den yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın alınacak indirimli biletler ile 1 Aralık 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda, 1029 liradan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi tek yön uçuşlarda geçerli olan kampanyada, 90 bin koltuk satışa sunulurken, detaylı bilgiye THY'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

