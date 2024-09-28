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THY'den Beyrut seferlerine bir erteleme daha

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırılarının arttırmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) 6 Ekim'e kadar Beyrut'a yapacağı seferleri iptal etti.

DHA28 Eylül 2024 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
THY'den Beyrut seferlerine bir erteleme daha
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Hava saldırılarının artmasından dolayı bazı havayolu şirketleri Beyrut uçuşlarını askıya almak zorunda kaldı. Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar 30 Eylül'e kadar Beyrut seferlerini iptal eden THY, bu süreyi uzattı. Alınan bilgiye göre, havayolu şirketi 1-2-3-4-5-6 Ekim tarihlerinde Beyrut'a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti. Havayolu şirketi uzun zamandır bu kente sadece gündüz uçuşlar gerçekleştiriyordu.

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