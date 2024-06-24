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THY'den bir başarı daha: Dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyisi'

Dünyanın birçok noktasına uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları (THY), havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi' seçildi.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
THY'den bir başarı daha: Dokuzuncu kez 'Avrupa'nın en iyisi'
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Londra'da düzenlenen Dünya Havayolları Ödülleri töreninde dokuzuncu kez Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçilen THY, ayrıca "Dünyanın en iyi business class ikram servisi" ve "Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu" ödüllerine de layık görüldü.

Skytrax CEO'su Edward Plaisted "Böyle rekabetçi bir bölgede dokuzuncu kez başarı sağlayan ve müşterilerinin favorisi olduğunu gösteren Türk Hava Yolları'nı, Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi olarak seçildiği için tebrik ediyoruz. THY daha önce de bunu tekrarlamıştı. Dünyanın En İyi Business Class İkram Servisi ödülünü kazanarak yılın başarılı hava yolu ve ikram ortağı Turkish DO&CO, bu başarıdan büyük gurur duymalıdır" dedi.

  • havayolu
  • Skytrax

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