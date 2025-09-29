İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5742
  • EURO
    48,813
  • ALTIN
    5114.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür... ''Tarihi bir yolculuğu gururla yaşıyoruz''
Güncel

THY'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür... ''Tarihi bir yolculuğu gururla yaşıyoruz''

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, 'Bu başarı ve gurur yolculuğunda vizyonuyla bizlere desteğini daima gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.' açıklamasını yaptı.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 22:29 - Güncelleme:
THY'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür... ''Tarihi bir yolculuğu gururla yaşıyoruz''
ABONE OL

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası THY ile ilgili açıklamalarına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"THY olarak, 2002'de 65 uçağı olan butik bir havayoluyken bugün küresel havacılığın zirvesine uzanan tarihi bir yolculuğu gururla yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz stratejiyle, 100'üncü yılımıza 813 uçaklık filo ve 171 milyon yolcu hedefiyle hazırlanıyoruz. Daha verimli ve daha çevreci uçaklarımızla bayrağımızı yarınlarda da dünyanın her köşesinde gururla dalgalandıracağız. Bu başarı ve gurur yolculuğunda vizyonuyla bizlere desteğini daima gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyor, bu büyük başarıya katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.