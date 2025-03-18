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THY'den Fas'ta iftar

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları'nın Fas temsilciliği Kazablanka şehrinde iftar verdi.

AA18 Mart 2025 Salı 09:48 - Güncelleme:
THY'den Fas'ta iftar
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Geleneksel hale gelen iftar programına Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi M. İlker Kılıç, Azerbaycan Rabat Büyükelçisi Nazım Samadov, Kazakistan Rabat Büyükelçisi Saulekul Sailaukyzy, Lübnan'ın Rabat Büyükelçisi Ziad Atallah, THY Fas Müdürü Seyfullah İlyas, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu, diplomatlar, THY'nin Fas'taki acenteleri ile çalışanları katıldı.

İftar programı Faslı müzik grubunun Endülüs müziği ile Fas'a özgü dini müzikleri icrası ile başladı. Ezan okunması ile oruçlar açıldı.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Kılıç, iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada, THY'nin ülke turizmine katkılarına dikkati içekti.

Büyükelçi Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu akşam milli gururumuz Türk Hava Yolları'nın, Fas'taki partnerleriyle düzenlediği geleneksel iftara Azerbaycan, Kazakistan ve Lübnan büyükelçileri ile katıldık. THY'nin ortağı seyahat acenteleri turizmimizin gelişimine önemli katkı sunuyorlar. Geçtiğimiz yıllarda Faslılar ülkemize turizm ve ticaret gibi çeşitli nedenlerle 250 binden fazla ziyaret gerçekleştirdiler. Ülkemizden Fas'a ise geçtiğimiz sene de devam eden artışla 70 bin kadar ziyaret yapıldı. Kazablanka ve Marakeş'e haftalık toplam 16 uçuşuyla THY, hem iki ülke arasında yolcu ve mal taşırken, aynı zamanda da özellikle Asya'nın Fas'a bağlantısını sağlamaktadır."

Konuşmaların ardından davetliler arasından yapılan çekiliş ile 4 talihliye gidiş-dönüş Türkiye uçuşu biletleri hediye edildi.

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