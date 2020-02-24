THY'den İran seferleri için flaş açıklama!

24 Şubat 2020 Pazartesi15:06 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:08

Koronavirüs nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün artmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye gelen uçaklarda İranlı yolcuların Türkiye'ye gelişini durdurmuştu. Edinilen bilgilere göre THY, 27 Şubat'a kadar İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz seferlerinin iptal edildi. Başkent Tahran'a günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürülürken, bu süreçte ulusal ve uluslararası otoriteler ile 'korona virüs' kaynaklı durum değerlendirilmesinin yapılacağı öğrenildi..

