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THY'den İran seferleri için flaş açıklama!

Türk Hava Yolları (THY) , korona virüs nedeniyle İran'da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz'a olan seferlerini 27 Şubat'a kadar iptal etti. Öte yandan THY'nin başkent Tahran'a günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürüldü.

24 Şubat 2020 Pazartesi15:06 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 15:08

Koronavirüs nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün artmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye gelen uçaklarda İranlı yolcuların Türkiye'ye gelişini durdurmuştu. Edinilen bilgilere göre THY, 27 Şubat'a kadar İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz seferlerinin iptal edildi. Başkent Tahran'a günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürülürken, bu süreçte ulusal ve uluslararası otoriteler ile 'korona virüs' kaynaklı durum değerlendirilmesinin yapılacağı öğrenildi..

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