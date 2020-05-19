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THY'den İstanbul'dan Samsun'a ''TK1919'' özel sefer sayılı uçuş gerçekleştirilecek

19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk Hava Yolları İstanbul'dan Samsun'a 'TK1919' özel sefer sayılı uçuş gerçekleştiriyor. Havalimanında uçuş öncesi hazırlıklar yapılıyor.

19 Mayıs 2020 Salı 12:08 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 12:41
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23 Nisan'ın 100. yılında gökyüzünde dünyanın en büyük bayrağını açmıştı Türk Hava Yolları. Ankara'dan havalanmış, ay yıldızı gökyüzüne nakşetmişti.

Türk Hava Yolları, bu kez de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına özel tarihi bir uçuş yapıyor. Bu tarihi uçuş İstanbul'dan başladı. Milli Mücadele’nin başladığı şehir olan Samsun'a gidilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmasından 101 yıl sonra gerçekleştirilen uçuş, TK1919 sefer sayısı ile yapılıyor.

Uçuş, kaptan pilot Selin Sevimli ve ikinci pilot Zafer Doğukan Demir tarafından yapılıyor.

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