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THY'den Milli Takım'a Dünya Kupası jesti: Reklam filmi yayına girdi

Türk Hava Yolları, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan Türkiye A Milli Futbol Takımı için özel bir reklam filmi yayımladı.

IHA13 Haziran 2026 Cumartesi 13:47 - Güncelleme:
THY'den Milli Takım'a Dünya Kupası jesti: Reklam filmi yayına girdi
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Türk Hava Yolları, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan Türkiye A Milli Futbol Takımı için reklam filmi yayınladı. Reklamda A Milli Futbol Takımı oyuncularının yanı sıra, 2002 Dünya Kupası'nda kadroda olan Türk milli futbolcuların yapay zeka görüntüleri de yer aldı.

Yayınlanan reklam hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan THY, "Bir ulusun hayali, milyonların inancı aynı heyecana, aynı umuda, aynı rüyaya inanıyoruz. Şimdi o rüyanın peşinde, mavi gökyüzünden yeşil sahalara uzanan yeni bir yolculuk başlıyor" ifadelerine yer verdi.

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