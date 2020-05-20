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THY'den sefer iptali açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), iç hat seferlerinin 4 Haziran, dış hat seferlerinin ise 10 Haziran'a kadar durdurulduğunu açıkladı.

IHA20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:02 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:03
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Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda iç ve dış hat olmak üzere tüm seferler daha önce durdurulmuştu. Bu kapsamda tüm tarifeli yolcu seferlerini durduran Türk Hava Yolları, yeni bir kararla uçuşların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, yeni korona virüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda; iç hat uçuşlarımız 4 Haziran 2020, dış hat uçuşlarımız 10 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur” denildi.

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