THY'den sosyal medyada Türk bayrağı temasıyla özel proje

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bayram için sosyal medya platformunda özel bir projeye imza atıldı.

Proje kapsamında, şirketin X hesabından paylaşılan bayram kutlama iletisinde "beğeni" butonuna tıklayanlar Türk bayrağı sürpriziyle karşılaşırken THY, bu platformdaki "custom like" uygulamasını Türkiye'de kullanan ilk marka oldu.

Cumhuriyet Bayramı'nı dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarıyla kutlayan THY, "Adımızda Türkiye, Kalbimizde Cumhuriyet" sloganıyla ve "#AsBayraklarıAs" etiketiyle özel bir video da hazırladı.

X platformunda yapılan paylaşımlarda "#AsBayraklarıAs" etiketini kullanan her kullanıcı, yine Türk Bayrağı emojisi sürprizi ile karşılaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, millet iradesinin tescili, bağımsızlığın nişanesi olan Cumhuriyetin ilanının 101. yıl dönümünü büyük bir gurur ile kutladıklarını belirtti.

Bolat, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu özel gün kapsamında hayata geçirdiğimiz özel projelerimizi de beğenilerinize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

THY çalışanlarının, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığı videoya "https://youtu.be/5qRQnWLP5vc" bağlantısından ulaşılabilir.