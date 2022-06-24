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THY'den Suudi Arabistan açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

DHA24 Haziran 2022 Cuma 01:03 - Güncelleme:
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Konuyla ilgili olarak THY sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Suudi Arabistan Vatandaşı Yolcularımızın Dikkatine; Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesinin yayınladığı genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'ye uygulanan seyahat yasağı 20.06.2022 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye ve Türkiye üzerinden diğer uçuş noktalarına seyahat edebileceklerdir. Ek olarak, seyahat edeceğiniz ülkeye giriş koşulları için devam eden bağlantıyı ve en güncel bilgi için ilgili ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da büyükelçiliklerinden yapılan duyuruları kontrol etmenizi rica ederiz." ifadelerine yer verdi.

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