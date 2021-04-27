İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2021 Salı / 15 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2888
  • EURO
    10,013
  • ALTIN
    472.907
  • BIST100
    1374
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY'den tam kapanma ve bilet değişikliği hakkında açıklama
Güncel

THY'den tam kapanma ve bilet değişikliği hakkında açıklama

Türk Hava Yolları, tam kapanma sürecinde yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını duyurdu

AA27 Nisan 2021 Salı 05:36 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 05:38
ABONE OL

Türk Hava Yolları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.