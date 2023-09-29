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THY'den Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel işbirliğine destek

Türk Hava Yolları (THY), Prens Mikasa Vakfı ile birlikte Türkiye'de kültürel mirasın korunmasına yönelik yürütülen arkeolojik çalışmalara ve tanıtım projelerine destek verecek.

AA29 Eylül 2023 Cuma 16:33 - Güncelleme:
THY'den Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel işbirliğine destek
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, kültürel mirasın korunması ve Kırşehir Kaman'daki Kalehöyük'ün tanıtımının teşvik edilmesi amacıyla Prens Mikasa Vakfı ile ortaklık anlaşması imzaladı.

Kültürel işbirliği anlaşması, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde Prenses Akiko, Prens Mikasa Vakfı Başkanı Sachihiro Omura ve THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin katılımlarıyla düzenlenen törenle imzalandı.

THY bu anlaşma kapsamında, Prens Mikasa Vakfı öncülüğünde tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kırşehir Kaman'da 1986 yılında başlayan kazı çalışmalarına destek olacak.

Prens Mikasa Vakfı, Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Kırşehir Kaman'da 38 yıldır arkeolojik kazı çalışmaları yapıyor.

Bugüne kadar 10 binden fazla eserin ortaya çıkarılmasını sağlayan Prens Mikasa Vakfı tarafından desteklenen Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Türk arkeolojisi ve tarihi üzerine araştırmalar yaparak genç arkeologların yetişmesi ve kültürel mirasın korunması amacıyla çalışmalar yürütüyor.

  • THY Arkeoloji
  • Kültürel Miras
  • Tanıtım Projesi

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