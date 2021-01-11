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THY'den ''ventilli maske'' uyarısı! Uçakta kullanılamayacak

THY Genel Müdürü Ekşi yolculara 'ventilli maske' uyarısı yaptı.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 18:34 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:43
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yetkili otoritelerce uçak içinde ventilli (filtreli) maske kullanımının yasaklandığını belirterek yolcuları uyardı.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filtreli maskelerin kullanımının yasaklandığını açıkladı.

Bilal Ekşi, paylaşımında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.

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