THY'den yeni 'ikram' kararı

AA 21 Eylül 2021 Salı 14:03 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 14:03

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yolcuların ve uçuş ekiplerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla 25 Ağustos 2020'de durdurulan ikramlar dünya çapında artan aşılama sayısı ve alınan tedbirlerin etkisiyle yolcular ile yeniden buluşacak.



THY, bu kapsamda iç hat uçuşlarında yarın ikram servisine yeniden başlayacak. Türkiye'deki 46 havalimanına düzenlenecek uçuşlarda ekonomi sınıfında verilecek ikramlarda soğuk sandviç, meze, meyve suyu ve su yer alacak, business sınıfı servisinde ise soğuk tepside meze tabağı, tatlı ve salata tabağı THY yolcularına sunulacak. İkramların yanında sıcak ve soğuk içecek çeşitleri de yeniden gökyüzündeki yerini alacak.

THY'nin dış hat uçuş ikramları ise uçuş süresine ve destinasyon kurallarına bağlı olarak farklı seçeneklerde sunuluyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gökyüzündeki favori restoranınız yeniden açılıyor. Eşsiz lezzete sahip Türk Hava Yolları ikramları, çarşamba günü itibarıyla iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

