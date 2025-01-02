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THY'den yeni seyahat kiti: UNESCO Türkiye Serisi

Türk Hava Yolları, Türkiye'nin eşsiz kültürel zenginliklerini gökyüzüne taşıyor. “UNESCO Türkiye Serisi” adı verilen seyahat seti koleksiyonu, Nemrut, Göbeklitepe, Kapadokya, Efes, Ani ve Troya'dan oluşan altı benzersiz lokasyonun yanı sıra, dört farklı ebru tasarımı ve üç geleneksel halı-kilim motifinden ilham alınarak hazırlandı.

IHA2 Ocak 2025 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
THY'den yeni seyahat kiti: UNESCO Türkiye Serisi
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Türk Hava Yolları, misafirlerine eşsiz bir seyahat deneyimi sunma misyonuyla Türkiye'nin kültürel zenginliklerini gökyüzüne taşıyor. "UNESCO Türkiye Serisi" adı verilen seyahat seti koleksiyonu, Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut, Göbeklitepe, Kapadokya, Efes, Ani ve Troya'dan oluşan altı benzersiz lokasyonun yanı sıra, dört farklı ebru tasarımı ve üç geleneksel halı-kilim motifinden ilham alınarak hazırlandı. Business kabinde seyahat süresi 5-8 saat aralığındaki uçuşlarda servis edilmeye başlayan kitlere ek olarak, serinin farklı versiyonlardaki çalışmaları ocak ortası itibariyle 8 saat üzeri uçuşlarda ekonomi sınıfı kabinlerde sunulmaya başlayacak.

Bu özel koleksiyon, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle geliştirilmiş olup, Türk Hava Yolları'nın misafirlerine yalnızca konforlu bir uçuş sunmakla kalmayarak, aynı zamanda Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerlerini dünya sahnesine taşımayı hedefleyen vizyonunun önemli bir parçası olarak nitelendiriliyor. Her bir set, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini ve sanatsal birikimini modern bir tasarım diliyle buluşturarak unutulmaz bir seyahat hatırası olarak sunulacak.

Geleneksel Türk sanatlarının modern bir yorumu olan setlerin içerisinde lüks parfüm markası Ex Nihilo tarafından geliştirilen el ve vücut losyonu ile dudak balmı da yer alıyor. Ayrıca, set içerisinde bulunan çorap, göz bandı, diş fırçası gibi ürünlerde kullanılan malzemelerin yüzde 80 geri dönüştürülmüş materyallerden ve biyolojik olarak parçalanabilen mısır nişastası gibi sürdürülebilir seçeneklerden oluşuyor.

  • Türk Hava Yolları
  • seyahat kiti
  • UNESCO Türkiye Serisi

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