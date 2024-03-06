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THY'nin bazı Almanya seferlerine grev engeli!

Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda perşembe günü gerçekleştirilecek güvenlik personellerinin grevi nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Hamburg-İstanbul seferleri iptal edildi.

Ajanslar6 Mart 2024 Çarşamba 05:53 - Güncelleme:
THY'nin bazı Almanya seferlerine grev engeli!
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Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda perşembe günü gerçekleştirilecek güvenlik personellerinin grevi nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) Hamburg-İstanbul seferleri iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Hamburg meydanda 07 Mart tarihinde yapılacak güvenlik personeli grevi nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1668 Hamburg-İstanbul.

İstanbul'dan Hamburg meydana seferlerimiz yolculu icra edilecek olup, Hamburg çıkışlı dönüş seferleri iptal edilmiştir" denildi.

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