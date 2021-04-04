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THY'nin İstanbul-Varşova seferine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Varşova seferine yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

AA04 Nisan 2021 Pazar 23:13 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 23:14
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Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Varşova'ya sefer yapan TK1765 sayılı uçağına bomba ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine inişi sonrasında Varşova'da güvenli alana çekilen uçakta, emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TK1765 sayılı İstanbul-Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."



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