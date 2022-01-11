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THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye geldi

Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak İstanbul'a geldi.

AA11 Ocak 2022 Salı 16:35 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 16:35
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Olaylar nedeniyle tarifeli seferlerin bir süredir yapılamadığı Kazakistan'daki hükümet ve sivil havacılık otoritesinden alınan izinlerin ardından tahliye seferine başlandı.

Almatı Havalimanından hareket eden "TK 6093" sefer sayılı uçakta, tahliye operasyonunu yöneten THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY personeli, özel hava kargo şirketlerinin çalışanları ve bazı Türk yolcular yer aldı.

Tahliye seferini icra eden toplam 167 yolcunun bulunduğu uçak, saat 16.20'de İstanbul Havalimanına ulaştı.

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