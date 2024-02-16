THY'nin ''Uçuş Korkusunu Yenme Programı''nın yeni dönem kayıtları başladı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bu yıl program 17-18 Şubat, 2-3 Mart, 11-12 Mayıs, 8-9 Haziran, 27-28 Temmuz, 24-25 Ağustos, 28-29 Eylül, 19-20 Ekim, 23-24 Kasım ve 21-22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

THY Havacılık Akademisi'nde düzenlenen ve 2 gün süren programa katılanlar, havacılık alanında pilot, teknik eğitmen ve kabin eğitmeni olan uzman kişilerden uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularda bilgi alıyor.

Ardından programda psikolog eşliğinde katılımcıların uçuş korkuları üzerine değerlendirmeler yapılıyor.

Katılımcılar, uçuş korkularını yenmek için önce kabin simülatörü içerisinde sanal uçuş deneyimi, ardından belirlenen bir yurt içi destinasyonda THY ekibi eşliğinde gidiş-dönüş uçuş gerçekleştiriyor.

Ücret karşılığında düzenlenen programa kayıt yaptırmak isteyenler, THY Havacılık Akademisi'nin internet sitesinden başvuru yapabiliyor.