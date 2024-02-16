İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8291
  • EURO
    33,2152
  • ALTIN
    1990.1
  • BIST100
    9255.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY'nin ''Uçuş Korkusunu Yenme Programı''nın yeni dönem kayıtları başladı
Güncel

THY'nin ''Uçuş Korkusunu Yenme Programı''nın yeni dönem kayıtları başladı

Türk Hava Yolları (THY) Havacılık Akademisi tarafından uçuş fobisi olan kişilere yönelik düzenlenen 'Uçuş Korkusunu Yenme Programı'nın yeni dönem kayıtları başladı.

AA16 Şubat 2024 Cuma 15:27 - Güncelleme:
THY'nin ''Uçuş Korkusunu Yenme Programı''nın yeni dönem kayıtları başladı
ABONE OL

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, bu yıl program 17-18 Şubat, 2-3 Mart, 11-12 Mayıs, 8-9 Haziran, 27-28 Temmuz, 24-25 Ağustos, 28-29 Eylül, 19-20 Ekim, 23-24 Kasım ve 21-22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

THY Havacılık Akademisi'nde düzenlenen ve 2 gün süren programa katılanlar, havacılık alanında pilot, teknik eğitmen ve kabin eğitmeni olan uzman kişilerden uçaklarla ilgili pilotaj ve teknik konularda bilgi alıyor.

Ardından programda psikolog eşliğinde katılımcıların uçuş korkuları üzerine değerlendirmeler yapılıyor.

Katılımcılar, uçuş korkularını yenmek için önce kabin simülatörü içerisinde sanal uçuş deneyimi, ardından belirlenen bir yurt içi destinasyonda THY ekibi eşliğinde gidiş-dönüş uçuş gerçekleştiriyor.

Ücret karşılığında düzenlenen programa kayıt yaptırmak isteyenler, THY Havacılık Akademisi'nin internet sitesinden başvuru yapabiliyor.

  • uçuş korkusu
  • korku yenme
  • THY programı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.