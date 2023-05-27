İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • THY'ye ait uçağın kadına kuş çarptı! Sefer iptal edildi
Güncel

THY'ye ait uçağın kadına kuş çarptı! Sefer iptal edildi

İstanbul-Isparta seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inişi sırasında kanadına kuş çarptı.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:48 - Güncelleme:
THY'ye ait uçağın kadına kuş çarptı! Sefer iptal edildi
ABONE OL

Türk Hava Yolları'na ait TK2861 sayılı İstanbul-Isparta seferi yapan uçağın dün saat 16.30'da Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inişi sırasında kanadına kuş çarptı.

Pilotun gerçekleştirdiği sorunsuz inişin ardından yolcular uçaktan tahliye edildi ve sonraki uçuş için inceleme yapıldı. Antalya'dan gelen teknisyenlerin yaptığı incelemenin ardından uçağın uçuş yapabileceği belirtildi ve yolcular uçağa alındı ancak bir süre sonra uçakta yapılan anonsla yolcular uçaktan indirilerek uçuşun gerçekleşmeyeceği belirtildi.

Yolcuların bir kısmı hava yolu şirketi tarafından araçla Antalya'ya ulaştırılırken, bir kısmının da paralarının iade edildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.