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Ticaret Bakanı Bolat Bakü'de Türk şehitliklerini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat Bakü'de Türk şehitliklerini ziyaret etti
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk bıraktı. Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Bolat, "Asil Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında sizlerin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir şeref duyuyorum. Burada Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza mücadele ederek Azerbaycan'ın bağımsızlığı için büyük fedakarlıklar gösterdiniz. Sizlerin bu fedakarlığı iki devlet tek millet olduğumuzun en büyük nişanesidir. 105 sene önce sizlerin ortaya koyduğu ruhtan aldığımız ilham ile Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kahramanlığınız ve fedakarlığınız ilelebet şükranla, rahmetle anılacaktır. Siz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile yad ediyorum. Ruhlarını şad olsun, mekanınız cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temasları kapsamında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile de bir araya gelecek.

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