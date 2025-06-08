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Ticaret Bakanı Bolat'ın acı günü: Son yolculuğuna böyle uğurladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 86 yaşında vefat eden eşi Suna Bolat'ın teyzesi Sebahat Dündar'ın cenaze törenine katıldı.

AA8 Haziran 2025 Pazar 17:04 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat'ın acı günü: Son yolculuğuna böyle uğurladı
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Dün akşam Şarköy ilçesindeki evinde 86 yaşında hayatını kaybeden Dündar için Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Bakan Bolat, Dündar'ın yakınları ile Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Alpay Var, İlçe Jandarma Komutanı Mert Can Şanal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Akın Şahbaz, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Bahattin Aydın ve vatandaşlar katıldı.

Dündar'ın ailesi, törende taziyeleri kabul etti.

Dündar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni İlçe Mezarlığı'na defnedildi.

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