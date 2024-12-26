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Ticaret Bakanı Bolat'tan Kuzey Makedonya'da temaslar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski ile Üsküp'te bir araya geldi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Ticaret Bakanı Bolat'tan Kuzey Makedonya'da temaslar
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Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu'na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Üsküp'e gelen Bakan Bolat, ilk görüşmesini Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Mucunski ile yaptı.

Bakan Bolat, Mucunski ile görüşmesinin ardından X hesabından yaptığı paylaşımında, "Görüşmemizde mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi hususunda anlaştık. Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olarak gördüğümüz Kuzey Makedonya ile ikili ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolat, "Bu çerçevede önemli bir uluslararası tecrübeye sahip olan müteahhitlik şirketlerimiz Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlar için büyüme planı ile ilgili altyapı ve kalkınma projelerinde yer almaya isteklidir. Türkiye aynı zamanda savunma sanayi, gümrüklerde dijitalleşme ve iş dünyalarımızı yakından ilgilendiren alanlarda Kuzey Makedonya ile iş birliğini derinleştirmeye hazırdır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat daha sonra, Mucunski ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Bolat'a temaslarında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve beraberindeki heyet eşlik etti.

  • Ömer Bolat
  • Kuzey Makedonya
  • Ticaret Bakanı Bolat

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