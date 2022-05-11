Ticaret Bakanı Muş: Bu bölgenin bir parçası olarak ortak bir geleceğe bağlı olduğumuzu çok iyi biliyoruz

Bakan Muş, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak katkı sağladığı ve 33 ülkeden delegasyonun katıldığı Saraybosna İş Forumu'nun (SBF) açılışında bir konuşma yaptı.

Kovid-19 salgınına bağlı sebeplerden iki yıl aradan sonra kardeş ülke Bosna Hersek'te düzenlenen SBF'ye katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Muş, 1'inci SBF'nin 2010'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

Muş, SBF'nin artık önemli bir etkinlik haline geldiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Balkan ülkelerinin sürdürülebilir kalkınması için temel oluşturan, yatırımların artırılmasını amaçlayan ve Türkiye'nin başından beri desteklediği SBF'nin önemli bir iş etkinliğine dönüştüğünü görmek bizim için önemli. Bosna Hersek başta olmak üzere tüm Balkan ülkeleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yakınlığı ve işçi maliyetlerinin düşük olmasından ötürü yakın gelecekte, Türkiye ve diğer ülkelerin şirketlerin konumlandırılacağı ve bu ait ürünlerin üretiminin yapılacağı bölgeler arasında ön sıralarda olacaktır."

Küresel şirketler ve ticaret söz konusu olduğunda ve dünya çapında birçok şirkete büyük etki eden Kovid-19 salgınının getirdiği deneyime işaret eden Muş, dağıtım zincirlerinin coğrafi konumlandırmasının önemli olduğunu vurguladı.

Muş, Türkiye'nin uluslararası iş birliğinde, uluslararası organizasyonların önemine inandığını söyleyerek, Türkiye'nin kısa süre önce 5 Güneydoğu Avrupa ülkesi de dahil olmak üzere bir dizi ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını anımsattı.

Türkiye'nin Bosna Hersek'i, Dünya Ticaret Örgütü üyeleri arasında görmek istediğini vurgulayan Muş, "Saraybosna İş Forumu, Güneydoğu Avrupa'nın potansiyelini keşfetmek için yeni fikirlerin ve eylemlerin yeşermesi için eşsiz bir zemin sağlamakta. Bu bölgenin bir parçası olarak ortak bir tarihe, kültüre ve ortak bir geleceğe bağlı olduğumuzu çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

Muş'un, gün içerisinde Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi İlişkiler Bakanı Stasa Kosarac, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novalic ve Bosna Bank International (BBI) yöneticileri ile görüşeceği kaydedildi.

- 300'E YAKIN PROJENİN TANITIMI YAPILACAK

Yarın sonra erecek SBF'de "yabancı şirketlere ait ürünlerin Güneydoğu Avrupa'da üretimi" konusu ele alınırken, forumda Bosna Hersek başta olmak üzere Hırvatistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'tan 300'e yakın projenin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Foruma, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) temsilcileri de katılıyor.

SBF'nin destekçileri arasında BBI, Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanlığı, İslam Kalkınma Bankası, Dubai Islamic Bank ve Abu Dhabi Islamic Bank bulunurken, forumun resmi havayolu şirketi de Türk Hava Yolları (THY).