Ticaret Bakanı Muş, G20 çerçevesinde ikili temaslarda bulundu

AA 12 Ekim 2021 Salı 16:24 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 17:03

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Sorrento kentinde düzenlenen G20 Ülkeleri Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılan Muş, mevkidaşları ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ikili görüşmelerini bugün de sürdürüyor.

Muş, ikili temaslarına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya gelerek başta DTÖ Reformu olmak üzere uluslararası ticaretteki güncel konuları değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Tom De Bruijn ile de görüşen Muş, bu görüşmesine ilişkin de, "İkili ticaret, yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, JETCO mekanizması, AB ile pozitif gündem, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve Yeşil Mutabakat konularını ele aldık." paylaşımında bulundu.

Muş, dün geldiği Sorrento'da toplantı öncesi AB Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis, Dünya Bankası Grubu Genel Direktörü Dr. Mari Pangestu, Endonezyalı mevkidaşı Muhammed Lutfi ve İtalya'nın dış ticaretinden sorumlu İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ikili görüşmeler yapmıştı.