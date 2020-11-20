AA 20 Kasım 2020 Cuma 07:21 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 07:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında vefat eden Kadaifci'ye ilişkin sosyal medya paylaşımında, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Twitter'dan, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." paylaşımında bulundu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN ANNESİNİ KAYBEDEN BAKAN PEKCAN'A TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, annesi vefat eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin muhterem validesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.