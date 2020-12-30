Ticaret Bakanlığı açıkladı: Destek başvuruları başladı

AA 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:03 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 13:05

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, desteklerden 22 Aralık 2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak.

Başvurular yanlızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.

Destek başvuruları bugünden itibaren 10 gün süreyle (8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar) devam edecek.

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak. Başvurular şu şekilde yapılabilecek:

"T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, '2' olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, '4' olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, '6' olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, '8' olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek."

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.;;;;;;