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Ticaret Bakanlığı bayram alışverişinde mağduriyet yaşanmaması için tedbirlerini artırdı

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı alışverişlerinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 81 ildeki denetimlerini sürdürürken şikayetleri de yakın takibe aldı.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 12:02 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı bayram alışverişinde mağduriyet yaşanmaması için tedbirlerini artırdı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkede milli ve manevi değerlerin, ortak sevincin, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst düzeyde yaşandığı bayram dönemlerinde de vatandaşların huzuru ve refahı için çalışmalara hız kesmeden devam edildiği bildirildi.

Bayram dönemlerinin, ülke ekonomisine, artan üretim ve satışlar anlamında büyük bir hareketlilik getirdiğine ve ekonominin canlanmasına, büyümesine katkı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişler de kurbanlık, kıyafet, gıda, turizm, ulaşım, konaklama, gastronomi gibi geniş sektör yelpazesiyle üretici, tedarikçi ve tüketici üçgeninde ekonomimize büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken, özellikle vatandaşlarımız tarafından ihtiyaçların belirlenerek alışverişe çıkılması, farklı markalar ve ebatlardaki ürünlerde kıyaslamaya da imkan veren birim fiyatların etiketlerde olup olmadığına bakılması, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmesi tüketici hak ve menfaatleri açısından önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE SÜRECEK

Bakanlığın, vatandaşların taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin vermemek adına Bakanlığımız denetim birimleri 81 ilimizde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek ve Bakanlığımıza ulaşan şikayetler yakinen takip edilecektir. Öncelikli amacımız, tüm vatandaşlarımızın haklarını ve refahını korumaktır. Bu sebeple piyasada arz ve talep dengesini bozucu faaliyetlere karşı mücadelemiz ve takibimiz daima titizlikle sürecektir. Bu doğrultuda, halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır."

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