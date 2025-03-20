İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2025 Perşembe / 21 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9875
  • EURO
    41,9193
  • ALTIN
    3722.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden üç büyük uyuşturucu yakalama operasyonu
Güncel

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden üç büyük uyuşturucu yakalama operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Edirne ve Hatay illerinde yürütülen üç farklı operasyonda piyasa değeri 572 milyon TL civarında, yaklaşık 728 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 08:55 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinden üç büyük uyuşturucu yakalama operasyonu
ABONE OL

Edirne'ye bağlı Hamzabeyli ve Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, yurda giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar üzerinde derinleşen incelemeler kapsamında gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Hamzabeyli Gümrük Kapısında yaklaşık 544 kilo skunk, Kapıkule Gümrük Kapısında yaklaşık 61 kilo esrar, cinsi uyuşturucu madde yakalandı.

Ayrıca Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İskenderun Limanı'nda gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, yurttan ayrılmak üzere söz konusu limanda bulunan bir konteynerde yapılan incelemelerde yaklaşık 123 kilo (701 bin 925 adet) captagon cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Edirne ve İskenderun Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ettiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.