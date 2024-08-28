İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0321
  • EURO
    38,0814
  • ALTIN
    2739.37
  • BIST100
    9789.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ticaret Bakanlığı ile KVKK arasında 'dijital reklam' iş birliği
Güncel

Ticaret Bakanlığı ile KVKK arasında 'dijital reklam' iş birliği

Ticaret Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında, dijital reklam ve uygulamalar konusunda tüketici farkındalığının artırılması ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 13:55 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı ile KVKK arasında 'dijital reklam' iş birliği
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyada hızla gelişen dijitalleşme, diğer tüm alanlarda olduğu gibi pazarlama, satış ve reklam alanında da değişime yol açtı. Bu alanda kullanılan geleneksel yöntemler, yerini dijital reklam ve uygulamalara bıraktı.

Dijital ortamlarda tüketicilere yönelik gerçekleştirilen kişisel veriye dayalı hedefli reklamcılık ve aldatıcı ticari tasarım (karanlık ticari tasarım) süreçlerinde, reklam ile hedeflenen kişi hakkında doğruluk ve tutarlılığın sağlanması ile ilgi ve alaka düzeyine göre reklam faaliyetleri yürütülebilmesi amacıyla büyük miktarda ve çeşitlilikte veri kullanılıyor. Bu durum, bireyler özelinde karar alınmasını sağlayan ve onları belirlenebilir kılan kişisel veriler açısından birtakım riskleri barındırıyor.

FARKINDALIK ARTIRILACAK

Hedefli reklamcılık ve aldatıcı ticari tasarım uygulamaları hakkında toplumun her kesiminde farkındalığın artırılması, dijital reklam ve uygulamalar ile kişisel verilerin kullanımına ilişkin ortak alanlarda uluslararası düzenlemelerin ve uygulamaların takip edilmesi ve mevcut ya da olası ihlallere karşı ortak politika üretilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

Dış ticaret açığı temmuzda azaldı

Protokol ile dijital reklam ve uygulamalar konusunda tüketici farkındalığının artırılması ve tüketicilerin kişisel verileri üzerindeki kontrolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.