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Ticaret Bakanlığı şekerde adil rekabeti bozan faaliyetlere karşı inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı, şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususları işleme alarak, şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapıldığını açıkladı.

IHA24 Mart 2022 Perşembe 11:10 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 11:16
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Ticaret Bakanlığı tarafından son dönemde fiyatı yüzde 170 artan temel gıda ürünü şekerin stoklanması ve rekabetin bozulmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetlerin olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususların işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Ticaret Bakanlığı tarafından incelemeler yapıldığı belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

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