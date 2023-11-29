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Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon! Zehir tacirlerine darbe

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince 1 ton 197 kilogram captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı ve MİT'ten ortak operasyon! Zehir tacirlerine darbe
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Bolat, operasyona ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonlarına hız kesmeden devam ettiğini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit işlem gören bir konteynerde 1 ton 197 kilogram ve yaklaşık 500 milyon lira değerinde captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Milli İstihbarat Teşkilatı'mız (MİT) ile ortak genişletilen operasyon neticesinde olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alınmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadelede sadece ülkemizde değil, bölgesel çapta da uyuşturucu şebekelerine göz açtırmıyoruz."

Bolat, kaçakçılıkla mücadelede kararlı duruşunu bir kez daha sergileyen Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ederek başarıyla gerçekleşen operasyona katkı sunan MİT'e teşekkür etti.

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