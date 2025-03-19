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Ticaret Bakanlığından 8 şirket hakkında karar

Ticaret Bakanlığı, 8 şirkete daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verdi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığından 8 şirket hakkında karar
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Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla 8 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verildi. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 97'ye çıktı.

Buna göre, listeye eklenen şirketler Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ, Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi AŞ, CCC Dış Ticaret AŞ, Durak Fındık Sanayi ve Ticaret AŞ, Eltaş Transformatör Sanayi ve Ticaret AŞ, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ, Pak İhracat AŞ ve Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ oldu.

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