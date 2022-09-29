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Ticaret Bakanlığı'ndan berber, kuaför ve güzellik salonlarını ilgilendiren açıklama: Ertelendi

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Ekim'den itibaren haftanın bir günü kapalı olması uygulamasını 1 Ocak 2023'e erteledi.

AA29 Eylül 2022 Perşembe 12:23 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı'ndan berber, kuaför ve güzellik salonlarını ilgilendiren açıklama: Ertelendi
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Berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Ocak 2023'te başlayacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, esnaf ve tacirlerden gelen talepleri dikkate alan Bakanlığın, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlamak üzere berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldığı anımsatıldı.

İşletmelerin haftanın hangi günü, hangi şartlarda kapanacağının belirlenmesinin ise yerel ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili meslek kuruluşlarının görüşü alınmak suretiyle valiliklere bırakıldığına işaret edilen açıklamada, "Gelinen aşamada, valilikler ile meslek kuruluşları arasındaki istişare süreçleri için daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğundan uygulama başlangıç tarihi 1 Ocak 2023 olarak değiştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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