Güncel

Ticarette oyun bozuldu! Bakanlık taşıt kaçakçılığına geçit vermiyor

Ticaret Bakanlığı, taşıt kaçakçılığıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. 2025 yılı başından itibaren, toplam değeri 1,7 milyar lirayı aşan, 434 araç hakkında kaçakçılık kapsamında adli işlem yapıldı.

IHA7 Kasım 2025 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı tarafından iç piyasa dengesini, dürüst ticaret erbabının rekabet gücünü zedeleyecek, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişimin tespit edilerek önlenmesi, ticaretin adil, yasal, rekabetçi ve güvenli bir zeminde kesintisiz biçimde sürdürülmesi amacıyla yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerine aralıksız şekilde devam ediliyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, sahte evrak ve fatura düzenlenmesi, İnterpol kayıtlarında yer alan çalıntı araçlar başta olmak üzere çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Meri mevzuat hükümleri çerçevesinde 2025 yılı başından itibaren yakalanan, toplam 434 araç hakkında adli işlem yapıldı.

İşlem gören araçların 282'sini otomobiller, 52'sini iş makineleri ve 15'ini tır cinsi taşıtlar oluşturuyor. Toplam 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 lira değerindeki bu araçların 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 liralık kısmının otomobil grubuna ait olduğu bakanlık tarafından belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, taşıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye, ticaretin güvenliğini ve piyasa istikrarını teminat altına almaya devam edeceğini belirtti.

