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Ticari araçla kafa kafaya çarpışan kamyonet yan yattı! 2 kişi yaralandı

Tokat'tın Niksar ilçesinde ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucunda kamyonet devrilirken ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

IHA2 Ocak 2024 Salı 17:33 - Güncelleme:
Ticari araçla kafa kafaya çarpışan kamyonet yan yattı! 2 kişi yaralandı
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Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat'ın Niksar İlçesi Musapınarı köyü mevkiinde meydana geldi. Tokat'tan Niksar istikametine giden Ö.B idaresindeki 52 LE 312 plakalı Fiat marka ticari araç ile karşı istikametten gelmekte olan Y.C idaresindeki 28 NJ 607 plakalı Ford marka kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda kamyonet yan yattı. Ağır hasar alan ticari araçta bulunan sürücü Ö.B. ve yolcu olarak bulunan S.B yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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