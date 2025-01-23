Ticari araçla tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Durağan ilçesine seyir halinde olan Y.Ç.'nin (72) kullandığı 34 TJ 527 plakalı hafif ticari araç, Çatpınar köyü mevkisinde karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 37 BC 937 plakalı çekici ve 37 BD 655 dorse plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Y. (72) ve Döndü Y. (69) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, H.Y. (45) ve Z.S.D.'nin (12) ise tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.