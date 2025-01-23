İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2025 Perşembe / 24 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6399
  • EURO
    37,2401
  • ALTIN
    3153.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ticari araçla tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Güncel

Ticari araçla tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

IHA23 Ocak 2025 Perşembe 23:22 - Güncelleme:
Ticari araçla tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Boyabat'tan Durağan ilçesine seyir halinde olan Y.Ç.'nin (72) kullandığı 34 TJ 527 plakalı hafif ticari araç, Çatpınar köyü mevkisinde karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 37 BC 937 plakalı çekici ve 37 BD 655 dorse plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Boyabat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf Y. (72) ve Döndü Y. (69) yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, H.Y. (45) ve Z.S.D.'nin (12) ise tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.