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TİGEM'e ait ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM'e ait ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

IHA10 Haziran 2024 Pazartesi 07:30 - Güncelleme:
TİGEM'e ait ekili arazide yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı
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Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM) Gümüşsu mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, yıldırım düşmesi sonucu buğday ekili arazide yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre köylerde yaşayan vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar ve ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgedeki hasar tespit çalışmalarının ise yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

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