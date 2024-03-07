TİKA, Batı Şeria'daki ihtiyaç sahiplerine 400 sefertası dağıttı

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanı Hatim el-Bekri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen yardım faaliyetine ilişkin bilgi verdi.

Bekri, Hz İbrahim Tekkesi İmarethanesinde ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yemekleri rahatça evlerine götürmeleri için TİKA'nın desteğiyle Ramazan ayı öncesi sefertası dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Bu yardım faaliyetinin TİKA'nın imarethanesi ve Filistinlilere sağladığı destek kapsamında gerçekleştirildiğine işaret eden Bekri, "Türkiye'nin Filistin halkına sağladığı desteği takdir ediyoruz." dedi.

Bekri, sefertası dağıtımının TİKA ile aralarındaki işbirliğinin bir parçası olduğunu kaydederek, "TİKA'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ramazan ayının gelmesini ve Gazze'de halkımıza karşı yürütülen savaşın durmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eyyubiler döneminde inşa edilen ve Osmanlı döneminde geliştirilen İbrahim Tekkesi, kurulduğu dönemden bu yana ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor.

Filistin'in El Halil şehrinde yer alan Hz. İbrahim, oğulları İshak ve Yakup ile eşlerinin de kabirlerinin olduğu Hz. İbrahim Camisi'nin hemen yanında bulunan Hz. İbrahim Tekkesi İmarethanesi TİKA tarafından 2017'de restore edilerek hizmete açılmıştı.